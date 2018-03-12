Газпром должен полностью выполнять свои договорные обязательства - Могерини

ПАО "Газпром" должен полностью выполнять свои обязательства по газовым контрактом, заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.

"Газпром должен полностью выполнять свои договорные обязательства", - сказала Ф.Могерини по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в понедельник в Киеве.

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Она отметила, что Еврокомиссия в лице еврокомиссара по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича на данный момент делает все возможное для урегулирования ситуации между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, в конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.