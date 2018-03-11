Экономика

20:48 11.03.2018

Гройсман: Украина может уменьшить потребление газа еще на 5 млрд кубов к 2022 году

Гройсман: Украина может уменьшить потребление газа еще на 5 млрд кубов к 2022 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает, что согласно прогнозу страна к 2022 году может снизить потребление природного газа до 13 млрд куб.м с 18млрд куб.м, потребленных в 2017 году.

      "Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения):2014 год - 24 млрд кубов; 2017 год - 18 млрд кубов. За три года мы уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов. Прогноз на 2022 год - 13 млрд кубов. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов", - написал В.Гройсман в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье и опубликовал соответствующую инфографику.

      Он также привел информацию о внедрении в Украине возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

      "4 квартал 2015 года - 21 личное домохозяйство имеет солнечную электроустановку; 4 квартал 2017 - 3010 частных домохозяйств установили солнечные электроустановки; 2014-2017 - 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭ", - написал премьер Украины.

      Информируя о реализации государственной программы для населения "Теплые кредиты", В.Гройсман отметил, что она стартовала в октябре 2014 года.

      "Уже выдано 274 000 кредитов на 5 млрд грн. Участники программы примерно 400 тыс. домохозяйств. Государство возвращает 20% для замены газовых котлов (35% для субсидиантов) и 35% - на другие мероприятия (замена окон, установка счетчиков, утепление)", - написал премьер-министр Украины.

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