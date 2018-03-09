Экономика

12:08 09.03.2018

Правительство принимает меры для выведения украинской продукции из-под санкций США

Правительство принимает меры для выведения украинской продукции из-под санкций США

Правительство Украины принимает меры для выведения украинской продукции из-под санкций США на изделия из стали и алюминия, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Мы верим, что украинская продукция, для которой американский рынок является традиционным, не является угрозой национальной безопасности США. Мы находимся в постоянном диалоге с правительством США и контакте с украинскими производителями по данному вопросу", - написала она своей странице в социальной сети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп на минувшей неделе заявил о намерениях поднять ввозные пошлины на сталь из всех стран на 25%, на алюминий - на 10%.

7 марта председатель Европейского совета Дональд Туск заявил на пресс-конференции в Люксембурге, что после объявления Д.Трампом планов введения новых импортных пошлин на сталь и алюминий существует риск серьезного торгового спора между Соединенными Штатами и остальным миром, включая ЕС.

При этом Еврокомиссии по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси заявлял о возможных комбинаций ЕС. В частности, по его мнению, в качестве контрмер Европа может повысить пошлины на американские цитрусовые, табак, алкогольные напитки.

Кроме того, ЕС может подать жалобу на США в ВТО.

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Интерфакс-Украина
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