Экономика

09:30 09.03.2018

Трамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминий

Трамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, сообщает в четверг The Hill.

Импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий - в 10%. Нововведения вступят в силу через 15 дней.

Пошлины временно не будут касаться Канады и Мексики, с которыми США продолжают вести переговоры о судьбе Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Трамп также упоминал об особых условиях для Австралии и некоторых других стран, однако в чем они будут состоять, пока неизвестно.

Президент США оставляет за собой право в любое время повышать или понижать тарифы, а также отменять или вводить пошлины для отдельных стран.

"Мы должны проявлять гибкость и сотрудничать с теми, кто действительно с нами дружит в военной и экономической сфере", - сказал президент.

Трамп заявил, что сегодняшнее решение защищает "национальную безопасность США". Президент настоял на нем, несмотря на резкое неприятие как среди законодателей, так и в самом Белом доме, а также на обещания ЕС дать симметричный и твердый ответ.

Президент подписал указ в Овальном кабинете в окружении рабочих сталелитейной отрасли. Во время церемонии произошел курьез: представитель профсоюза рассказывал о том, что его отец остался без работы из-за отсутствия протекционистских мер со стороны государства. Трамп ответил выступавшему, что отец гордился бы им; однако выяснилось, что тот и не умирал.

"Тогда он еще больше вами гордится", - отшутился президент.

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Интерфакс-Украина
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