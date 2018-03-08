Экономика

17:56 08.03.2018

МВФ продолжает настаивать на принятии закона об Антикоррупционном суде

МВФ продолжает настаивать на принятии закона об Антикоррупционном суде

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает настаивать на принятии властями Украины законодательства об Антикоррупционном суде в соответствии с обязательствами страны в рамках программы сотрудничества EFF.

"Переговоры с властями Украины продолжаются. По просьбе властей группа экспертов МВФ посещала Киев для обсуждения технических вопросов реформ, предусмотренных программой EFF, включая проект закона об Антикоррупционном суде. По итогам визита группа экспертов сделала заявление, согласно которому необходимы дальнейшие усилия в реализации отложенных мер, необходимых для достижения целей программы, в том числе в энергетическом и фискальном секторах, а также в принятии антикоррупционного законодательства", - сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

Соответственно, добавил он, дата прибытия миссии МВФ в Киев в рамках очередного пересмотра программы EFF пока не определена.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МВФ сказал, что в течение трех лет мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 - Порошенко

Закон о Высшем антикоррупционном суде должен быть принят весной – Порошенко

НБУ отмечает усиление оптимизма в отношении прохождения очередного пересмотра программы с МВФ

МВФ отмечает важность дальнейших реформ для прохождения Украиной предстоящих выплат по внешним долгам

Новая программа макрофинансовой помощи Украине зависит от сотрудничества с МВФ

Закон об Антикоррупционном суде примет Верховная Рада к концу апреля - Данилюк

Сотрудничество Украины и МВФ строится на компромиссах - Порошенко

Окончательная договоренность с МВФ по Антикоррпуционному суду и ценам на газ отсутствует, – Данилюк

Украине необходимо безотлагательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде

Данилюк обсудил с представителями технической миссии МВФ реформу ГФС

ПОСЛЕДНЕЕ

Если "Газпром" не будет платить компенсацию, будем арестовывать имущество – Порошенко

Трамп обещал проявить гибкость при определении того, против кого будут направлены новые тарифы на сталь и алюминий

Правительство Эстонии дало разрешение на строительство газопровода Эстония-Финляндия

Глава МИД Франции призвал Европу к твердости в ситуации с планами США поднять ввозные пошлины на сталь и алюминий

Цены на электроэнергию для населения не должны повышаться

Порошенко в ближайшее время посетит германию, где обсудит в частности проблему "Северного потока-2"

"Газпром" выплатит "Нафтогазу Украины" начисленную Стокгольмским арбитражем сумму в полном объеме, убежден Порошенко

Медь готова к новому ралли

Dragon Capital завершила покупку ТРЦ Victoria Gardens во Львове

Мощные снегопады вызвали перебои в работе ряда аэропортов США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА