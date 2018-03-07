Цены на электроэнергию для населения не должны повышаться
Цены на электроэнергию для населения не должны быть повышены, считает президент Украины Петр Порошенко.
"Украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти, и цены для населения не должны быть повышены… Я сомневаюсь, что в апреле – по крайне мере мне об этом ничего неизвестно – эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф – ИФ) будет введена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента", - сказал президент в интервью украинским телеканалам в среду вечером, отвечая на вопрос, о возможном повышении тарифов на электроэнергию с 1 апреля.
Он отметил, что сегодня в Украине не создан рынок электроэнергии. "Да, надо вводить европейские нормы. Да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации, под которым стоят подписи тех, кто имеет непосредственно отношение к Соглашению об ассоциации. Это обязательства парламента и правительства, не президента", - добавил он.
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RAB-регулирование - это широко применяемая в европейских странах система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей, тогда как на сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "затраты плюс".