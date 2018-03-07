Экономика

19:25 07.03.2018

Порошенко в ближайшее время посетит германию, где обсудит в частности проблему "Северного потока-2"

Порошенко в ближайшее время посетит германию, где обсудит в частности проблему "Северного потока-2"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ближайшие недели намерен посетить Германию, где в частности будет обсуждаться вопрос строительства "Северного потока-2".

"В ближайшие дни я собираюсь посетить и Германию, на протяжении двух-трех недель. Я приветствовал Германию наконец-то с формированием коалиции, я уверен, что будет сформировано новое правительство. И эта тема (строительство "Северного потока-2" – ИФ), безусловно, будет в повестке дня наших переговоров", - сказал он в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в среду вечером.

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Президент отметил, что после решения Стокгольмского арбитража обсуждал тему "Северного потока-2" с руководством Финляндии и Швеции.

"Тема "Северного потока-2" среди прочих была во время моих вчерашних переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Пенсом", - добавил глава государства.

По словам П.Порошенко, европейские страны демонстрируют солидарность с Украиной в вопросе "Северного потока-2".

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