НБУ оспорит решение суда по курорту "Буковель"

Национальный банк Украины (НБУ) в апелляционном порядке оспорит решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля, которым суд удовлетворил иск ООО "Скорзонера" к центробанку и разорвал несколько ипотечных договоров, на основании которых истец выступил имущественным поручителем долговых обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

"Национальный банк Украины обжалует решение Хозяйственного суда Киева в апелляционном порядке в предусмотренный процессуальным законодательством срок", - сказал представитель пресс-службы.

Как указано в Едином реестр судебных решений (ЕРСР), суд пришел к выводу, что НБУ мог в бесспорном порядке списать задолженность по рефинансированию со счетов национализированного ПриватБанка, но не сделал этого. Кроме того, при подписании данных договоров невозможно было предположить, что банк будет в дальнейшем национализирован.

Согласно данным госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу г. Яремче, с. Поляница (Ивано-Франковская обл.), где расположен горнолыжный курорт "Буковель".

По данным госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО "Скорзонера" являютсяч Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Горнолыжный туристический курорт "Буковель" перешел на баланс ПриватБанка во время национализации.