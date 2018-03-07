Экономика

10:23 07.03.2018

Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки

Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки

Американская Coca-Cola, крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, впервые в своей 125-летней истории начнет производить алкогольные напитки.

Компания намерена выйти на быстро растущий рынок слабоалкогольных газированных напитков "чжухай" в Японии, где доминируют японские бренды, такие как Strong Zero, Highball Lemon and Slat, пишет газета Financial Times.

Этот шаг в Coca-Cola называют "уникальным в истории компании". По мнению руководства японского подразделения Coca-Cola, он имеет смысл, учитывая то, насколько крупным является рынок "чжухай".

Несколько месяцев назад аналитики Wells Fargo говорили о возможности того, что Coca-Cola в скором времени объявит о выходе на рынок алкогольных напитков.

В ходе встречи с инвесторами в ноябре прошлого года главный исполнительный директор Coca-Cola Джеймс Куинси не стал исключать возможность такого шага, но и не представил каких-либо соображений по этому поводу.

Тот факт, что компания намерена поэкспериментировать со слабоалкогольными напитками, стал известен из интервью президента японского подразделения Джорджа Гардуньо, опубликованного на сайте Coca-Cola.

Отвечая на вопрос о том, какие новые продукты компания выпустит на рынок в 2018 году, Дж.Гардуньо заявил о намерении Coca-Cola попробовать в Японии силы в категории продуктов "чжухай" - "баночных напитков, содержащих алкоголь", в состав которых традиционно входят спиртной напиток сётю, газированная вода и ароматизаторы.

Согласно данным японского производителя алкоголя Suntory, темпы роста рынка "чжухай" с 2013 года составляют от 5% до 25% в год.

По словам Дж.Гардуньо, планы Coca-Cola выйти на этот рынок являются примером того, что компания ищет возможности для развития за пределами ключевого бизнеса.

"Coca-Cola всегда фокусировалась исключительно на безалкогольных напитках, и это небольшой эксперимент для конкретной ниши нашего рынка", - заявил он.

Содержание алкоголя в напитках "чжухай" обычно составляет от 3% до 8%, что делает их в этом плане альтернативой пиву. Кроме того, на рынке представлены сотни различных вкусов этих коктейлей, в связи с чем они популярны у женщин.

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