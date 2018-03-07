Экономика

09:56 07.03.2018

МХП выплатит $80 млн промежуточных дивидендов

МХП выплатит $80 млн промежуточных дивидендов

Совет директоров агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,7492 за акцию, что эквивалентно, приблизительно, $80 млн и соответствует уровню прошлого года.

Как указано в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) в среду, промежуточные дивиденды будут выплачены до конца апреля 2018 года.

Как сообщалось, чистая прибыль МХП, в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом. Выручка увеличилась на 13,4% - до $1,288 млрд.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

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