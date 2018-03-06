Экономика

21:56 06.03.2018

НБУ оштрафовал ТАСкомбанк более чем на 6 млн грн за нарушение требований финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) применил к ТАСкомбанку меру воздействия в виде штрафа в размере 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, ТАСкомбанк также нарушил требование, предписывающее отказать в обслуживании клиентов при наступлении определенных законодательством по вопросам финансового мониторинга случаях, а также не соблюдал на должном уровне управление рисками.

Помимо этого, регулятор принял решение о несоответствии члена правления ТАСкомбанка, ответственного за финансовый мониторинг, требованиям законодательства.

Нацбанк также применил к Асвио Банку меру воздействия в виде письменного предупреждения за нарушение требований относительно идентификации, верификации и изучения клиентов банка – публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц. Банк также нарушил порядок регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу в рамках соответствующего законодательства, и предоставил уполномоченному органу недостоверную информацию.

Группа "ТАС", основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины. Развивает четыре основных направления бизнеса - финансовое, промышленное, венчурное, недвижимость. В финансовый сектор группы в том числе входят ТАСкомбанк.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года основным владельцем ТАСкомбанка является Сергей Тигипко, которому принадлежало 99,86851% ценных бумаг.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,664 млрд грн) среди 84 действующих банков.

Асвио Банк (ранее – банк Приватинвест) основан в 1991 году.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года его акционерами являлись Вячеслав Супруненко (60,8044%), Александр Супруненко (28,9612%), Роман Ярошенко (6,5617%), Андрей Заець (3,6473%), еще 16 физлицам с пакетами от 0,0017% до 0,0002%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов (1,063 млрд грн) Асвио Банк занимал 56-е место среди 84 действовавших в стране банков.

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