Экономика

19:31 05.03.2018

США станут крупнейшим производителем нефти в мире к 2023г

США станут крупнейшим производителем нефти в мире к 2023г

США к 2023 году обойдут Россию и станут крупнейшим производителем нефти в мире, следует из ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) на следующие пять лет.

В частности, ожидается, что в 2023 году добыча нефти в США достигнет 12,1 млн б/с, тогда как добыча нефти в России может вырасти за пять лет до 11,57 млн б/с.

Основной рост добычи нефти придется на сланцевую нефть, которая, по прогнозам МЭА, вырастет с 5,743 млн б/с в 2018 году до 7,809 млн б/с в 2023 году.

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МЭА прогнозирует, что США будут добиваться всё новых успехов в нефтяном и газовом буме, чему поспособствуют технологические достижения, повышение эффективности и восстановление цен на нефть, что побуждает сланцевые компании наращивать бурение.

Когда-то сильно зависевшие от импорта Ближнего Востока США приближаются к достижению своей цели по производству достаточного количества нефти для удовлетворения внутреннего спроса на нефтепродукты, подчеркивает МЭА.

Ожидается, что американское влияние на мировые нефтяные рынки также будет расти.

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