Экономика

18:16 05.03.2018

"JTI Украина" весной-2018 начнет экспорт в Тайвань

"JTI Украина" весной-2018 начнет экспорт в Тайвань

"JTI Украина", входящая в состав группы компаний JTI со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария), начнет экспорт готовой продукции в 2018 году, сообщил генеральный директор Пол Холловей.

"В этом году Тайвань новый для нас (рынок для экспорта - ИФ). В марте-апреле 2018 года начнем экспорт продукции, которая будет производиться на Кременчугском заводе", - сказал он в ходе встречи с журналистами в Киеве в понедельник.

В настоящее время компания экспортирует сигареты в Грузию, Азербайджан, Армению, Молдову, Мексику, Иордан, Корею (Duty Free), Кот Д'Ивуар, Гвинею. Доля экспорта составляет 34%, остальная часть продукции реализуется на внутреннем рынке.

Согласно информации компании в 2017 году экспортировала продукцию на $103,3 млн против $114,1 млн в 2016 г.

Как сообщалось, "JTI Украина" в 2017 году получила 11,6 млрд грн дохода от реализации продукции на внутреннем рынке. Производство продукции составило 20 млрд штук сигарет.

В Украине JTI представлена табачной фабрикой в Кременчуге (Полтавская обл.).

Наиболее известными брендами в портфеле JTI являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция реализуется в Украине, а также экспортируется в 17 стран.

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