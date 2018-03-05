Транзиту газа в ЕС через Украину до расторжения контракта Газпрома и Нафтогаза ничто не угрожает

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича, что транзиту российского газа в Европу через Украину до момента расторжения контракта между "Газпромом" (MOEX: GAZP) и "Нафтогазом" ничто не угрожает, сообщил "Интерфаксу" вечером в субботу представитель Минэнерго.

А.Новак и М.Шефчович по телефону обсуждали вопрос о ситуации с поставками газа в Украину и в Европу, сложившейся после решения Стокгольмского арбитражного суда.

В ходе разговора еврокомиссар по энергетике передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража.

Глава российского Минэнерго со своей стороны заверил, что "транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надёжным, как и в прошлом", передал слова министра представитель российского ведомства.

"До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", - добавил он.

Собеседники подтвердили готовность поддерживать тесный контакт.

ЕК ПОДТВЕРДИЛА ВЫПОЛНЕНИЕ РОССИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПОСТАВКЕ ГАЗА В ЕС

Российская сторона выполняет все свои обязательства по снабжению газом европейских потребителей, подтвердила в субботу вечером "Интерфаксу" официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС", - отмечается в заявлении, которое она направила в агентство.

А.-К.Итконен напомнила, что заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович связывался с представителями Украины и России.

"В течение вчерашнего дня и сегодня он обратился к премьер-министру Украины Гройсману, президенту "Нафтогаза" Коболеву и министру энергетики России Новаку", - уточнила пресс-секретарь.

По ее словам, что касается ситуации в Украине, "Нафтогаз" проинформировал зампреда ЕК о том, что "сегодняшняя ситуация находится под контролем и хорошо регулируется после принятия правительством специальных мер, а "Нафтогаз" заключает контракты на дополнительные объемы газа из Польши, что обеспечивает стабильное газоснабжение для внутренних целей".

Еврокомиссия задействовала Европейскую сеть операторов систем транспортировки природного газа для мониторинга и оказания помощи в урегулировании ситуации.

"Со своей стороны министр Новак дал заверения в том, что транзит газа в государства-члены ЕС не находится под угрозой и остается надежным. Что касается решения Стокгольмского арбитража, то зампред комиссии Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время", - объяснила А.-К.Итконен.

"Однако, - добавила она, - в этом контексте комиссия призывает обе стороны участвовать в поиске приемлемого решения данной проблемы. Комиссия готова участвовать и быть посредником в трехстороннем процессе, который в прошлом оказался эффективным в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и чувствительности этого вопроса комиссия продолжит на двусторонней основе изучение возможности такого процесса".

"И Украина, и Россия подтвердили свою готовность поддерживать тесные контакты с комиссией. Мы будем продолжать это делать и будем внимательно следить за ситуацией, чтобы гарантировать, что транзит российского газа через Украину в ЕС - так как он остается нашим приоритетом - будет сохраняться всегда", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

В воскресенье Еврокомиссия опубликовала заявление заместителя председателя ЕК М.Шефчовича о ситуации с газоснабжением ЕС и транзитом российского газа через Украину в связи с тяжбой Москвы и Киева.

В документе в целом повторяется уже изложенная в предыдущие дни позиция Еврокомиссии, в которой при описании ситуации делается вывод, что "выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС".

Вместе с тем, заявление дополнено уточнением, что объявленное "Газпромом" намерение расторгнуть свои контракты с "Нафтогазом" "может занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий для газовых потоков"

Как сообщалось, два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018. На прошлой неделе суд вынес решение не в пользу российской компании. Он обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

"Газпром" в пятницу заявил, что начинает процесс расторжения контракта с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер пояснял, что вопрос о расторжении контракта был поднят после неоднозначного решения Стокгольмского арбитража.