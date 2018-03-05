Экономика

09:58 05.03.2018

Volkswagen готовит к IPO подразделение по выпуску грузовиков

Volkswagen готовит к IPO подразделение по выпуску грузовиков

Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) планирует изменить юридическую структуру подразделения по выпуску тяжелых грузовиков и автобусов, чтобы подготовить его к IPO, которое может пройти уже весной следующего года, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в VW.

По данным газеты, уже в текущем месяце подразделение Volkswagen Truck & Bus, в которое входят бренды Scania и MAN, будет преобразовано в корпорацию.

Финальное решение об IPO, однако, еще не принято, поскольку оно требует одобрения наблюдательного совета VW и совета управляющих автоконцерна, а также вовлечения профсоюзов в переговоры, сообщили источники.

Глава подразделения по выпуску тяжелых грузовиков VW Андреас Реншлер заявлял о возможности проведения IPO бизнеса еще в 2016 году.

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