Экономика

17:32 04.03.2018

Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь непосредственных последствий для газоснабжения

Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь непосредственных последствий для газоснабжения

Еврокомиссия опубликовала в воскресенье заявление заместителя председателя ЕК по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича о ситуации с газоснабжением ЕС и транзитом российского газа через Украину в связи с тяжбой Москвы и Киева.

В документе в целом повторяется уже изложенная в предыдущие дни позиция Еврокомиссии, в которой при описании ситуации делается вывод, что "выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС".

Вместе с тем, заявление дополнено уточнением, что объявленное "Газпромом" намерение расторгнуть свои контракты с "Нафтогазом" не будет иметь "непосредственных последствий".

"Что касается решения Стокгольмского арбитража, заместитель председателя Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий для газовых потоков", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что "министр энергетики России Новак дал заверения в том, что транзит газа в государства-члены ЕС не находится под угрозой и остается надежным".

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