Экономика

17:02 03.03.2018

Еврокомиссия выделит EUR32,5 млн на программы поддержки регионального развития и госуправления для Украины

Еврокомиссия выделит EUR32,5 млн на программы поддержки регионального развития и госуправления для Украины

Европейская комиссия по итогам пересмотра портфеля проектов Европейского Союза предусмотрела для Украины EUR32,5 млн в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления.

Как сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), несмотря на возникшие проблемы с реализацией программы поддержки Энергетической стратегии Украины, ЕК приняла решение продлить ее.

"Мы благодарны за помощь, которая предоставляется для поддержки Украины. Но сейчас следует срочно решить несколько вопросов. Прежде всего, внедрить электронную регистрацию и мониторинг проектов международной помощи, регулярное информирование Минэкономразвития со стороны Еврокомиссии о мониторинге текущей реализации проектов и о проведении новых конкурсов об отборе проектов ЕС, которые объявляет Еврокомиссия в Брюсселе", – цитирует пресс-служба МЭРТ первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Как напоминает МЭРТ, среди приоритетных направлений портфеля помощи наибольшее финансирование предусмотрено направлению верховенства права – 66 проектов бюджетом EUR334,5 млн, при чем наибольшая доля средств предусмотрена на реформу государственной службы – EUR117,7 млн, управление государственными финансами – EUR66,7 млн, обеспечение верховенства права и борьбе с коррупцией – EUR42,6 млн. Вторым приоритетным направлением определено местное самоуправление, где реализуется 97 проектов общим бюджетом EUR319 млн, третьим – "экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" – 72 проекта на EUR288,5 млн. В этом направлении основная доля приходится на проекты по энергоэффективности – EUR124,9 млн, а также развитие торговли и частного сектора – EUR64,9 млн, энергетическая безопасность и рыночные реформы – EUR55,5 млн.

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