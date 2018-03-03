Одесская область за сутки сократила потребление газа на 18%

Одесская область за сутки сократила потребление газа на 900 тыс. куб. м или на 18% за счет экономии на больших промышленных предприятиях, объектах теплоэнергетики и ряде коммунальных предприятий, сообщает областная государственная администрация.

"Ранее в сутки более 30 крупнейших потребителей газа Одесской области потребляли 5 млн куб. м. Сейчас этот показатель снизился до 4,1 млн куб. м", - цитирует слова главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова пресс-служба ОГА в субботу.

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Он отметил, что "вопрос о возможном приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях региона находится на контроле".

При этом родители школьников ряда школ Одесской области получили от учителей уведомление о продлении каникул в школах до 7 марта включительно в связи со сложными погодными условиями.

В свою очередь пресс-служба Одесского горсовета заявила, что в соответствии с письмами Министерства образования и науки Украины от 2.03.2018 №1/9-131 и департамента образования и науки Одесской обладминистрации от 03.03.2018 №337/01/01-34-02-03 занятия в школах с 5 по 7 марта отменены и возобновятся 12 марта.