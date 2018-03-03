Экономика

15:45 03.03.2018

Луганская ТЭС в пятницу оказалась в режиме энергоострова, ночью подключена обратно к ОЭС Украины

Луганская ТЭС в пятницу оказалась в режиме энергоострова, ночью подключена обратно к ОЭС Украины

Луганская ТЭС 2 марта из-за аварий на обеих линиях электропередач (ЛЭП), связывающих ее с объединенной энергосистемой (ОЭС) Украины, оказалась в режиме энергоострова, однако в ночь на субботу аварии удалось ликвидировать, сообщила пресс-служба "Луганского энергетического объединения".

Проблемы возникли 2 марта в 10:20, когда по невыясненным до сих пор причинам ЛЭП 110 кВ "Юбилейная-Бахмутская" выключилась автоматической защитой – все попытки ее включить были тщетны. Вечером того же дня сработала автоматическая защита на второй ЛЭП – 110 кВ "Сватово-Куриловка", что и вывело Луганскую ТЭС в режим энергоострова.

"Можно сказать, прифронтовому региону очень повезло – потребители не почувствовали аварии через ряд факторов – нагрузка на энергоблоки ТЭС была минимальной, сработала автоматическая защита", - добавляют в ЛЭО.

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В ночь на 3 марта ЛЭП 110 кВ "Юбилейная-Бахмутская" удалось включить, хотя причина аварии так и осталась неизвестной – ремонтная бригада до сих пор не нашла причину срабатывания автоматической защиты. Также ночью была выявлена причина выключения ЛЭП 110 кВ "Сватово-Куриловка" – там перегорел шлейф на одной из опор, расположенной далеко в полях среди снежных заносов. Аварию на этой линии удалось устранить 3 марта, она была включена в 13:32 субботы.

"Сейчас Луганская область "условно надежно" соединена с ОЭС только одной ЛЭП 110 кВ "Сватово-Куриловка", а вторая ЛЭП "Юбилейная-Бахмутская" в любой момент может снова отключиться", - резюмируют в компании.

В ЛЭО подчеркивают, что аварии являются следствием не только плохой погоды, но и надлежащей подготовкой к зиме из-за отсутствия средств у компании (изъятия средств НКРЭКУ и ареста счетов Государственной исполнительной службой).

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