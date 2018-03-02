Борьба с газовым шантажом. План действий (документ)

Контракты "Нафтогаза" с "Газпромом" не предусматривают расторжение в одностороннем порядке – Порошенко
"Укртрансгаз" проинформировал мониторинговую миссию ЕК о рисках для транзита газа в Европу из-за действий "Газпрома"
Газпром "немедленно" начинает процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольме
Принятая модель анбандлинга "Нафтогаза" с передачей его активов "МГУ" требует пересмотра после решения стокгольмского арбитража
Глава BRDO: Порошенко выступает за проведение валютной либерализации одновременно с нулевой декларацией и противодействием BEPS
Спикеры парламентов Украины и Молдовы подписали открытое письмо главам парламентов стран ЕС по оценке "Северном потока- 2"
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