"Нова пошта" в 2018 г. откроет 1 тыс. отделений
Компания "Нова пошта", лидер экспресс-доставки в Украине в 2018 году намерена открыть 1 тыс. отделений.
Об этом сообщил сооснователь компании Вячеслав Климов в ходе открытия сортировочного центра в компании в Киеве в пятницу.
По его словам, в текущем году планируется открыть 400 собственных отделений в больших городах, 400 - партнерских в небольших населенных пунктах.
"Еще 200 - это существующие отделения, которые сменят локацию, или будут значительно улучшены",- сказал В.Климов.
Кроме того, компания, по его словам планирует установить в 2018 году 300 почтоматов в 115 собственных отделениях.
В.Климов напомнил, что на сегодняшний день сеть компании насчитывает около 2,3 тыс. отделений.
Он также напомнил что ранее "Нова пошта" подписала соглашение о сотрудничестве с международной компанией DPD, и намерена в 2018 году активно развивать это сотрудничество.
"На подходе совместный проект который соединит наши сети отделений и украинцам будут доступны 28 тыс. отделений DPD в Европе",- добавил он.
"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,3 тыс. отделений, 1,4 тыс. почтоматов и 37 сортировочно-перегрузочных терминалов в почти 1 тыс. населенных пунктов. Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2016 году компания доставила более 110 млн отправлений.