"Нова пошта" в 2018 г. откроет 1 тыс. отделений

Компания "Нова пошта", лидер экспресс-доставки в Украине в 2018 году намерена открыть 1 тыс. отделений.

Об этом сообщил сооснователь компании Вячеслав Климов в ходе открытия сортировочного центра в компании в Киеве в пятницу.

По его словам, в текущем году планируется открыть 400 собственных отделений в больших городах, 400 - партнерских в небольших населенных пунктах.

"Еще 200 - это существующие отделения, которые сменят локацию, или будут значительно улучшены",- сказал В.Климов.

Кроме того, компания, по его словам планирует установить в 2018 году 300 почтоматов в 115 собственных отделениях.

В.Климов напомнил, что на сегодняшний день сеть компании насчитывает около 2,3 тыс. отделений.

Он также напомнил что ранее "Нова пошта" подписала соглашение о сотрудничестве с международной компанией DPD, и намерена в 2018 году активно развивать это сотрудничество.

"На подходе совместный проект который соединит наши сети отделений и украинцам будут доступны 28 тыс. отделений DPD в Европе",- добавил он.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,3 тыс. отделений, 1,4 тыс. почтоматов и 37 сортировочно-перегрузочных терминалов в почти 1 тыс. населенных пунктов. Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2016 году компания доставила более 110 млн отправлений.