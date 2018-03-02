Экономика

18:13 02.03.2018

ТКГ призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта – пресс-служба Сайдика

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) подтверждает приверженность полному и бессрочному прекращению огня на Донбассе, начиная с 00:01 5 марта.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей … подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины и, руководствуясь ранее достигнутыми соглашениями и обязательствами сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 05 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. (по киевскому времени)", - говорится в заявлении ТКГ от 2 марта, переданном агентству "Интерфакс-Украина" пресс-службой спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика.

Кроме того, ТКГ подчеркивает важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня; эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня; неприменения огня, включая ответный огонь; избегания наступательных действий и разведывательных операций.

В заявлении речь также идет о важности строгого запрета, в частности, ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи их, а также преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

"Трехсторонняя контактная группа … повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений", - подытоживается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания группы 28 февраля сообщила, что в районе пгт Станица Луганская Луганской области в понедельник, 5 марта, может пройти разведение сил и средств сторон от линии разграничения при условии соблюдения режима тишины.

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