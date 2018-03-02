Контракты "Нафтогаза" с "Газпромом" не предусматривают расторжение в одностороннем порядке – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что контракты НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома" не предусматривают расторжения в одностороннем порядке.

"Меня проинформировали после очень внимательного изучения контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и РАО "Газпром": контрактом не предусмотрено его расторжение в одностороннем порядке, и такие заявления "Газпрома" могут объясняться только одним – нежеланием исполнять свои контрактные обязательства", - сказал П.Порошенко на совещании по энергетической безопасности в пятницу в Киеве.