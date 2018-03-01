Экономика

20:38 01.03.2018

Принятая модель анбандлинга "Нафтогаза" с передачей его активов "МГУ" требует пересмотра после решения стокгольмского арбитража

Принятая модель анбандлинга "Нафтогаза" с передачей его активов "МГУ" требует пересмотра после решения стокгольмского арбитража

Принятая модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" с передачей его активов ПАО "Магистральные газопроводы Украины" требует пересмотра после решения стокгольмского арбитража, который не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Сейчас тот план анбандлинга, который изначально предусматривался необходимо кардинально модернизировать. Сформированный в "МГУ" наблюдательный совет не сможет руководить системой, потому что система должна оставаться в группе НАК "Нафтогаз Украины. Необходимо будет выбрать другую модель и под новую модель выбрать новый наблюдательный совет", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг вечером.

А.Коболев отметил, что "Нафтогаз" в ближайшие два года будет получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд куб. м российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки. Кроме того, компания продолжит добиваться пересмотра транзитной ставки и условий действующего транзитного контракта.

"Ради этого изменение модели анбандлинга – это то, что точно выгодно Украине и то, что точно поймут наши зарубежные партнеры. Наша цель – сохранение транзита и доходов от транзита, анбандлинг – это один из инструментов. Если путь, который кто-то предлагает, не приводит к сохранению или увеличению доходов – этим путем нет смысла идти", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в "МГУ".

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по транзитному контракту, обнародование которого ожидается 28 февраля 2018 года.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность газотранспортной системы (ГТС) Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

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