Рынок акций Украины в четверг продолжил движение в положительном тренде

Украинский рынок акций в четверг вновь завершил торги ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,98% - до 1609,01 пункта, индекс ПФТС – на 0,93%, до 350,11 пункта.

Объем торгов на УБ составил 584,57 млн грн, в том числе акциями 6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 187,2 млн грн, в том числе акциями – 0,344 млн грн.

В "индексной корзине" УБ выросли в цене акции "Укрнафты" (+5,88%) и "Центрэнерго" (+4,64%).

Подешевели акции "Донбассэнерго" (-1,37%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,85%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+4,58%) и "Мотор Сичи" (+0,49%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,2% - до 509,99 пункта при объеме торгов 3,28 млн злотых (28,24 млн грн).

Среди индексных акций подорожали бумаги KSG Agro (+5,52%), агрохолдинга ИМК (+2,33%) и "Кернела" (+0,82%).

Снизились в стоимости акции "Агротона" (-5,27%), "Милкиленда" (-1,34%) и "Астарты" (-0,76%).