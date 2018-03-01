Экономика

19:02 01.03.2018

СНБО продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, которые истекали в марте 2018

СНБО продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, которые истекали в марте 2018

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года.

Как сообщила пресс-служба СНБО, такое решение принято на заседании Совета в четверг.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года", – указано в сообщении.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, сообщил, что вынес в повестку дня заседания Совета вопрос о продлении санкций против российских банков. Президент Украины напомнил, что Нацбанк разработал механизм, которым было запрещено осуществлять какие-либо финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур.

"Эти ограничения касались предоставления межбанковских кредитов, приобретения ценных бумаг, размещения средств на счетах, выплаты дивидендов, распределения прибыли и капитала", - сказал президент, подчеркнув, что иностранные партнеры также ввели санкции против банков с государственным российским капиталом.

Он отметил, что уход российских банков из Украины - это дело времени.

"Сейчас эти банки сворачивают свой бизнес в Украине", - констатировал П.Порошенко.

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