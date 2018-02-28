Слухи об отсутствии потребности в закупке тепловозов и завышенной цене в соглашении с GE манипулятивны и недостоверны – "Укрзализныця"

Появившаяся в сети интернет информация о якобы отсутствии насущной необходимости закупки тепловозов и завышенной цене в рамочном соглашении, которое ПАО "Укрзализныця" подписало с корпорацией General Electric, является манипуляцией и в основе своей недостоверна.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в ходе встречи с журналистами в четверг.

Отвечая на вопрос, почему договор предусматривает закупку тепловозов, а не электровозов, использование которых на украинских железных дрогах более активно, он отметил, что ситуация с износом электровозов пока не столь критична, как с тепловозами.

"Когда мы говорим о серьезном износе локомотивов, имеются в виду как раз преимуществено тепловозы", - добавил Е.Кравцов.

Он также назвал спекулятивным вопрос производства тепловозов в Украине, поскольку, по его словам, этим занималось лишь, по большому счету, предприятие "Лугансктепловоз", которое оказалось на оккупированной территории Украины, прекратило работу, а его оборудование было вывезено.

На вопрос, почему перед заключением рамочного соглашения с GE не проводился тендер, Е.Кравцов отметил, что конкурсная основа все-таки была, однако договор предусматривает механизм лизинга, а не закупки, поэтому процедура тендера необязательна.

Глава "Укрзализныци" отметил привлекательность условий договора, добавив, что раскрывать подробно эти условия он не в праве.

Он также опроверг информацию о том, что GE поставляла тепловозы в Индию и Казахстан по более низкой цене. Так, в СМИ появилась информация что если в Украину локомотивы ТЕ33АС будут поставляться по $4 млн за единицу, то в Казахстан локомотивы поставлялись по цене примерно $3 млн за единицу, а в Индию – $2,5 млн.

Е.Кравцов подчеркнул, что в случае с Казахстана поставлялись маневровые тепловозы, а не магистральные, которые значительно дешевле, так как предусмотрены для маневровых работ на станциях и подъездных путях. В Индии же при указанной цене не учитывалась стоимость комплектующих индийского производства, а их доля по контракту составляет 60%.

Как сообщалось, компания GE Transportation и ПАО "Укрзализныця" заключили рамочное 15-летнее соглашение стоимостью около $1 млрд о партнерстве в обновлении и модернизации подвижного тягового состава.

Согласно данным "Укрзализныци", первый этап предусматривает поставку в конце 2018 года и первом квартале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE ТЭ33А c уровнем локализации 10% на конец гарантийного периода (три года) и 7% на момент приема-передачи.

Производство локомотивов стартует в начале 2018 года в США, первые поставки запланированы предстоящей осенью.

Для поставки первых 30 тепловозов также в пятницу заключен договор купли-продажи между GE и государственным Укрэксимбанком, оцениваемый в $140 млн (с учетом НДС). Госбанк затем передаст тепловозы в финансовый лизинг "Укрзализныце" на семь лет.

Знакомый с условиями документа источник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что первый этап его реализации предусматривает модернизацию до 75 старых локомотивов "Укрзализныци" для покрытия среднесрочного дефицита.

Помимо этого, первый этап, по данным источника, предусматривает также обслуживание 30 новых и 75 модернизированных локомотивов через долгосрочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE Transportation.

Второй этап предусматривает производство до 195 новых локомотивов с поставкой в 2019-2026 гг. Предполагается крупно-узловая сборка локомотивов на одном из украинских заводов. Локализация работ составит до 40%. По данным источника, стоимость сделки - $760 млн (без НДС).

В целом рамочное 15-летнее соглашение предусматривает доведение уровня локализации до 40%, объем поставок локомотивов GE указанной серии Evolution до 2034 года

Ожидается, что основным партнером GE и "Укрзализныци" в этом проекте выступит Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ), добавил собеседник агентства.