Экономика

17:54 28.02.2018

Кабмин предусмотрел усиление соцзащиты граждан Украины, которые трудоустраиваются за границей

Кабмин предусмотрел усиление соцзащиты граждан Украины, которые трудоустраиваются за границей

 Кабинет министров Украины предусмотрел усиление социальной и правовой защиты граждан Украины, которые трудоустраиваются за границей.

"Кабинетом министров принято постановление "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей", которым, в частности, предусмотрено усиление социальной и правовой защиты граждан Украины, которые трудоустраиваются за рубежом, и ответственности лицензиатов за нарушение требований Лицензионных условий", - сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на решение правительства в среду.

Отмечается, что изменения содержат конкретизированную информацию об условиях труда, которые работодатели должны обязательно указать в трудовом договоре (контракте), а именно сведения об условиях труда (в т.ч.по обеспечению надлежащих, безопасных и здоровых условий труда), оплате труда (в т.ч. по размеру гарантированной зарплаты), отчислениях с заработной платы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, срока действия трудового договора и условиях его расторжения.

"Наиболее значимым новшеством является введение таких требований к условиям труда, как предоставление медицинской помощи, социального страхования, возмещения вреда, причиненного здоровью в результате несчастного случая на производстве или временной нетрудоспособности и условия репатриации трудового мигранта", - говорится в сообщении.

До заключения договора о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом клиент должен получить безвозмездно достоверную информацию об условиях труда и условия проживания в государстве трудоустройства. Только после этого лицензиат может заключать с клиентом письменный договор о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

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