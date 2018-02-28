Экономика

17:43 28.02.2018

Сотрудничество Украины и МВФ строится на компромиссах - Порошенко

Сотрудничество Украины и МВФ строится на компромиссах - Порошенко

Сотрудничество между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) строится на совместных компромиссных договоренностях, отмечает глава государства Петр Порошенко.

"Я действительно не вовлечен в переговорный процесс с МВФ, но имею регулярные встречи с нашими большими друзьями - с госпожой Кристин Лагард (глава Фонда - ИФ) и господином Девидом Липтоном (первый замглавы Фонда - ИФ). Как президент независимого государства не позволю, чтобы кто-то нам что-то диктовал, это все есть предметом компромисса", - сказал он на пресс-конференции "Вызовы - 2018" в Киеве в среду.

При этом П.Порошенко отметил, что именно он обратился в парламент по поводу направления в Венецианскую комиссию законопроекта об Антикоррупционном суде.

"Хочу подчеркнуть: законопроект я внес на следующий день, после того, как был отозван предыдущий. Хочу подчеркнуть: парламент может внести туда любые изменения в ходе подготовки его ко второму чтению", - сказал президент.

"Я первый украинский президент, за время которого имеем уже пятый транш МВФ. Транши МВФ приходят в Украину тогда, когда мы выполняем меморандум", - подчеркнул П.Порошенко, добавив, что остается оптимистичным в отношении сотрудничества Украины и МВФ.

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