Экс-топ-менеджмент ПриватБанка создает в Великобритании розничный мобильный банк

Экс-топ-менеджмент ПриватБанка (Киев) создает в Великобритании банк – аналог розничного мобильного банка Monobank, сообщил экс-директор по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет на своей странице в "Фейсбук".

"Публикую первый эпизод о том, как Олег Гороховский, Михаил Рогальский и я запускаем банк в Великобритании…Мы решили в Великобритании открыть банк – аналог Monobank. И мы решили из этого сделать что-то вроде реалити-шоу. Нам предстоит найти десятки подрядчиков и партнеров, получить лицензии, и, самое главное, нам предстоит поднять капитал. И обо всем этом мы будет делать видео и выставлять на этом канале(YouTube)", - написал он.

Как сообщил экс-первый заместитель главы ПриватБанка Олег Гороховский на странице в "Фейсбук", "английский проект - это не просто бизнес-проект. Это реальный экзамен, который подводит итог всему, что сделано раньше и задает невероятную планку".

Как сообщалось, О.Гороховский, Д. Дубилет и экс-руководитель бизнеса "Платежи и переводы" ПриватБанка Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию Fintech Band. По словам Д.Дубилета, компания будет заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, интернет-банкинг и т. д.

К октябрю-2107 Monobank выпустил первую тысячу кредитных карточек, а в феврале текущего года начинает привлекать депозиты.

Отец Д.Дубилета - Александр Дубилет - до национализации ПриватБанка в конце 2016 года возглавлял правление этого финучреждения.