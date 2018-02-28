Экономика

17:21 28.02.2018

Президент отмечает необходимость создания в Украине энергетической биржи

Президент отмечает необходимость создания в Украине энергетической биржи

Президент Петр Порошенко подчеркивает важность создания в Украине энергетической биржи для укрепления энергетической независимости государства.

"Какой я вижу ситуацию по формированию цен на какие либо энергетические активы, газ, "Баумгартен+", или другой "хаб+", так как именно в соглашении с Международным валютным фондом записано "импортный паритет". "Импортный паритет" – это ориентация на биржу. Не нравится "Роттердам+", предложите "Варшаву+", "Бремен+". Мне не то, не то, не то не нравится, я считаю, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа. Считаю, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа. Мы должны выбрать: или у нас коммунизм/социализм и цены будут приводиться, как они приводились сверху, чиновником…, или это будет определяться рынком – спросом и предложением, с учетом импортных поставок. Уверен, биржу необходимо создать", - сказал он на пресс-конференции "Вызовы - 2018" в среду в Киеве.

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В целом, по словам П.Порошенко, государство должно отстраниться от регулирования цен.

"Если у одного производителя себестоимость выше, у другого – ниже, то не должен чиновник любого ранга регулировать цены на сахар, бензин или на мясо. Это только приводит к галопирующей инфляции или неконтролируемому росту цен", - сказал президент.

Как сообщалось, группа народных депутатов в начале сентября 2017 года зарегистрировала в Верховной Раде проект закона "О рынке капитала и регулированных рынках" (№7055), который определяет условия для создания в стране полноценного рынка товарных деривативов.

Днем ранее Верховная Рада этот отправила проект закона на доработку субъекту законодательной инициативы. Соответствующее решение со второй попытки поддержали 243 народных депутата на голосовании 27 февраля 2018 года.

В то же время законопроект не набрал достаточного количества голосов ни для прохождения первого чтения, ни для подготовки к повторному первому чтению.

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