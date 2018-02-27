Цены на нефть усилили падение к вечеру

Цены на нефть эталонных марок усилили падение после начала основной сессии в США, поскольку Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что рост производства нефти в США представляется неостановимым.

Инвесторы также оценивают новости из Ливии и ждут данных об американских запасах топлива.

Апрельский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 кв во вторник опустился на $0,58 (0,86%) - до $66,92 за баррель.

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Котировка фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,67 (1,05%) - до $63,24 за баррель.

Как заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, "взрывной рост" нефтедобычи на сланцевых месторождениях США, вероятно, продолжится и после 2018 года. Он повторил прогноз МЭА, согласно которому США в скором времени обойдут Россию и станут крупнейшим производителем нефти в мире. По словам Ф.Бироля, это может произойти уже в 2019 году или даже раньше, когда добыча в США устойчиво превысит 11 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что Ливия сократила поставки нефти с терминала Меллита, поскольку добыча на месторождении El-Feel была приостановлена из-за акций протеста. В прошлую пятницу ливийская National Oil Corp. объявила форс-мажор в отношении поставок с El-Feel.

Между тем внимание трейдеров будет постепенно перемещаться на данные о запасах нефти в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 18:30 кв среду.

По прогнозу опрошенных Bloomberg экспертов, отчет Минэнерго укажет на повышение запасов на 2,5 млн баррелей.