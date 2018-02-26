НКРЭКУ увеличила объем накладываемых на облэнерго штрафов в 2017 году почти в 10 раз

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по итогам проверок облэнерго, проведенных в 2017 году, наложила на них штрафы объемом 18,5 млн грн, что в 9,3 раза (на 16,5 млн грн) больше, чем годом ранее.

Как сообщается на сайте комиссии, по итогам проверок облэнерго, проведенных в 2017 году, из их тарифов также были изъяты средства на 1,967 млн грн и наложены обязательства по включению в инвестиционную программу неиспользованных за прошлые годы средств на 2,227 млрд грн (по итогам проверок 2016 года эти цифры составили 0,915 млрд грн и 3,315 млрд грн соответственно).

Как сообщалось, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.