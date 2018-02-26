Экономика

20:26 26.02.2018

Климпуш-Цинцадзе и Домбровскис обсудили перспективу предоставления Украине 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС

Климпуш-Цинцадзе и Домбровскис обсудили перспективу предоставления Украине 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис на встрече в Брюсселе обсудили вопрос предоставления Украине четвертой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Вице-премьер-министр проинформировала о прогрессе реформ, в частности, экономических, о перспективе принятия закона об Антикоррупционном суде и получения следующего транша помощи от МВФ. Стороны обсудили вопросы временных рамок принятия решения о предоставлении Украине 4-й программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС и, соответственно, размер такой программы", - сообщается на сайте правительства по итогам встречи.

Кроме того, речь шла о состоянии выполнения Украиной обязательств по третьей программе макрофинансовой помощи.

"Несмотря на сложности, с которыми сталкивается Украина, мы все равно достигли значительного прогресса в выполнении обязательств по третьей программе", - подчеркнула украинский вице-премьер.

Как сообщалось, И.Климпуш-Цинцадзе 26-27 февраля посещает Брюссель (Бельгию) для встречи с В.Домбровскисом и проведения ряда встреч в институциях Евросоюза.

27 февраля она выступит на конференции "Украинская Лаборатория 2018", примет участие в заседании подкомитета Европейского парламента по вопросам обороны и безопасности, а также в открытии мероприятия с участием представителей украинского Фонда братьев Кузьминых (фонд занимается реабилитацией бойцов АТО). Запланирована также встреча И.Климпуш-Цинцадзе с депутатами Европарламента на тему "Имплементация Соглашения об ассоциации, будущее отношений Украина - ЕС".

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