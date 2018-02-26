Производитель конопли впервые начнет торговаться на бирже Nasdaq

Акции канадской компании Cronos Group, занимающейся выращиванием конопли для медицинских целей, во вторник начнут торговаться на бирже Nasdaq - таким образом, впервые компания из противоречивого, но набирающего популярность сектора экономики проведет листинг на одной из крупнейших бирж мира.

"Это очень важный момент для компании и для всей отрасли, - сказал гендиректор Cronos Майк Горенстейн в интервью агентству Bloomberg. - Это показывает, что стигматизация марихуаны продолжает сходить на нет".

По словам М.Горенстейна, бывшего юриста, Cronos планирует послужить примером для других компаний отрасли, и руководство сделало все возможное, чтобы исключить юридические риски и обеспечить полное соответствие всем законодательным нормам.

Бумаги Cronos уже торгуются на бирже в Канаде. Также она поставляет свою продукцию в Германию. На американский рынок компания готова выйти после того, как марихуана в медицинских целях будет легализована на всей территории страны.

В настоящее время продукты на основе конопли можно употреблять по медицинским показаниям в 29 штатах США, еще в девяти штатах и на территории округа Колумбия марихуану можно использовать в рекреационных целях. Ожидается, что к 2026 году американский рынок каннабиса достигнет $50 млрд против $6 млрд в 2016 году.