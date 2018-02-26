Экономика

18:10 26.02.2018

Производитель конопли впервые начнет торговаться на бирже Nasdaq

Акции канадской компании Cronos Group, занимающейся выращиванием конопли для медицинских целей, во вторник начнут торговаться на бирже Nasdaq - таким образом, впервые компания из противоречивого, но набирающего популярность сектора экономики проведет листинг на одной из крупнейших бирж мира.

"Это очень важный момент для компании и для всей отрасли, - сказал гендиректор Cronos Майк Горенстейн в интервью агентству Bloomberg. - Это показывает, что стигматизация марихуаны продолжает сходить на нет".

По словам М.Горенстейна, бывшего юриста, Cronos планирует послужить примером для других компаний отрасли, и руководство сделало все возможное, чтобы исключить юридические риски и обеспечить полное соответствие всем законодательным нормам.

Бумаги Cronos уже торгуются на бирже в Канаде. Также она поставляет свою продукцию в Германию. На американский рынок компания готова выйти после того, как марихуана в медицинских целях будет легализована на всей территории страны.

В настоящее время продукты на основе конопли можно употреблять по медицинским показаниям в 29 штатах США, еще в девяти штатах и на территории округа Колумбия марихуану можно использовать в рекреационных целях. Ожидается, что к 2026 году американский рынок каннабиса достигнет $50 млрд против $6 млрд в 2016 году.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство кандидатов в члены НКРЭКУ являются выходцами из электроэнергетики и ДТЭК – член конкурсной комиссии

Фракция БПП поддерживает кандидатуру Смолия на должность главы НБУ

Украина вновь перезапустит процесс отбора руководства госпредприятий – министр финансов

DowDuPont объявила названия трех компаний, на которые она разделится

В Харькове планируют поднять плату за проезд в электротранспорте

Нефть стабильна в ходе торгов

Капинвестиции в Украине за 2017г выросли на 22,1% - Госстат

"Укроборонпром" поддерживает предложение о предоставлении полномочий спецэкспортеров украинским частным оборонным производителям – глава концерна

IFC может выделить "Ниве Переяславщины" $12,5 млн кредита

Курс гривни на межбанке в понедельник снизился до 27,0025 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА