"Укроборонпром" поддерживает предложение о предоставлении полномочий спецэкспортеров украинским частным оборонным производителям – глава концерна

Госконцерн "Укроборонпром" поддерживает предложение о либерализации действующей системы ВТС и экспорта вооружений в условиях новых вызовов военного времени и предоставлении частным производителям оборонной продукции полномочий спецэкспортеров, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава "Укроборонпрома" Павел Букин.

Как сообщил глава "Укроборонпрома" в комментарии агентству в понедельник, по итогам рассмотрения данного вопроса на совещании в СНБО сформирована согласованная позиция, которая в настоящее время проходит стадию оформления: "Частным украинским оборонным производителям будет предоставлено право экспорта на продукцию собственного производства, и право импорта оборонной продукции в интересах обеспечения собственного производства".

По словам П.Букина, вместе с тем, во избежание "злоупотреблений и перегибов на местах", планируется вернуть в ОПК систему лицензирования оборонного производства или сертификации оборонной продукции.

"Речь идет о том, чтобы производитель предъявлял свою продукцию, и государство удостоверялось: что эта продукция есть; что она соответствует стандартам; что обеспечен соответствующий режим ее не передачи и не использования лицами, которым не дано право ее использовать", - уточнил он.

"К сожалению, после того как МЭРТ был начат правильный процесс в плане либерализации разрешительной системы, здесь в Украине, произошел опять же "перегиб": когда отменили лицензирование для производителей вооружения и военной техники. И на сегодняшний день, у нас, с одной стороны, есть статья уголовного кодекса, которая запрещает незаконное владение оружием и боеприпасами, а с другой стороны - производители могут, не лицензируя, это производить", - сказал глава "Укроборонпрома", подчеркнув: "Мне кажется, здравый смысл здесь какой-то должен присутствовать".

"Укроборонпром" поддерживает предоставление лицензии частным оборонным производителям: тем, которые действительно производят оборонную продукцию", - отметил П.Букин, уточнив: внедрение в системе ГСЭКУ электронной системы лицензирования, требует введения дополнительных мер контроля частных производителей оборонной продукции.

"Потому что есть идея обеспечить получение лицензии в заявочном режиме: "Тов. Х в электронном виде подал заявку и получил разрешение. Этот элемент тоже может быть. Но тогда в комплексе должна быть инспекция производства и предъявления готовой продукции, производственного цикла. И опять же, это связано с военной приемкой, если это осуществляется в интересах Министерства обороны", - пояснил П.Букин.

По словам главы "Укроборонпрома", решение уполномоченных органов власти о предоставлении частным оборонным компаниям полномочий спецэкспортеров ожидается в ближайшее время. "Думаю, что в течение месяца, максимум, это решение будет принято", - уточнил он.

Согласно ранее озвученным объединяющим свыше 40 частных оборонных компаний неправительственным объединением "Лига оборонных предприятий Украины" оценкам, реализация экспортного потенциала предприятий частного сегмента ОПК Украины должна стать одним из источников привлечения ресурсов на создание и организацию серийного производства новых образцов вооружений для перевооружения ВСУ в условиях ограниченных возможностей оборонного бюджета.

По оценкам входящего в Лигу Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), создание равных условий для свободной работы на внешних рынках вооружений, как для госспецэкспортеров, так и для частных оборонных компаний, позволит Украине кратно повысить объемы экспорта ВВТ до более чем $3 млрд в год.

Вместе с тем, по оценкам ЦИАКР, сформированная в других исторических условиях госмонополия в системе ВТС Украины в сегодняшних условиях "стимулирует" отток из страны капитала и оборонных технологий, а также сдерживает развитие вооружений и процесс полноценного перевооружения армии.

По данным украинского военного ведомства, в последние годы в структуре исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ) порядка 50% составили частные оборонные компании.