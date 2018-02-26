IFC может выделить "Ниве Переяславщины" $12,5 млн кредита

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может выделить крупнейшей свиноводческой группе компаний Украины "Нива Переяславщины" долгосрочный кредит на $12,5 млн.

Согласно сообщению на сайте IFC, ее совет директоров планирует рассмотреть этот проект 30 марта.

Согласно документу, кредит должен быть направлен на наращивание основного капитала украинской компании в 2018-2019 гг.

Общая стоимость проекта оценивается в $35 млн.

Как сообщалось, в конце апреля 2015 года IFC выделил "Ниве Переяславщины" $25 млн кредитных средств на поддержку планов группы по расширению деятельности и рефинансированию среднесрочного долга.

Группа компаний "Нива Переяславщины" обрабатывает около 23 тыс. га, мощности по хранению зерна составляют около 150 тыс. тонн, ежегодный экспорт зерновых - 100 тыс. тонн.

В структуре группы - девять свинокомплексов. Начата работа по сбору разрешительной документации для строительства 10-го.

ГК планирует в 2018 году построить новое специализированное мясоперерабатывающее предприятия мощностью убоя 240 голов/час.

Ей также принадлежат комбикормовый завод, убойный цех и мясокомбинат, выпускающий продукцию под ТМ "Пятачок".

Согласно неконсолидированному отчету ГК "Нива Переяславщины" в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2016 года ее чистый убыток сократился в 4,5 раза по сравнению с 2015 годом – до 65,1 млн грн, выручка - на 10,1%, до 929,7 млн грн.

По данным IFC, владельцем 99% акций группы компаний является украинский бизнесмен Александр Мостипан.