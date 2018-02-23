Экономика

18:40 23.02.2018

Украина в 2017 г. начала экспорт 357 новых товаров в ЕС

Украина в 2017 г. начала экспорт 357 новых товаров в ЕС

Украинский экспорт товаров в Европейский Союз за минувший год пополнился на 357 новых товарных позиций, а количество компаний-экспортеров в ЕС выросло с 13,402 тыс. в 2016-м до 14,136 тыс. на конец 2017-го, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"В экспорте товаров в ЕС у нас появилось в 2017 году 357 новых товарных позиций, и это дополнительные $90 млн. Многие товары, которые ранее вышли на рынок ЕС, продемонстрировали рост. Большая часть позиций показала рост даже не в разы, а в десятки раз", – сказала Н.Микольская.

Наибольшие темпы прироста показали искусственные ткани, абрикосы и вишни, молоко и сгущенные сливки, фруктоза, среди машиностроительных товаров – проекторы и запчасти к ним, те же электрочайники.

"При этом для 460-ти товарных позиций ЕС является основным рынком, то есть мы экспортируем туда 100% этих товаров", – добавила Н.Микольская.

Как сообщалось, в 2017 году экспорт товаров и услуг возрос на 16% - до $52,33 млрд, тогда как импорт на 23,3% – до $54,96 млрд. По данным Госстата, в торговле с ЕС экспорт товаров и услуг рос быстрее импорта – соответственно 26,7% (до $20,05 млрд) и 19,1% (до $23,3 млрд), хотя сальдо пока остается отрицательным.

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Интерфакс-Украина
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