Экономика

18:45 23.02.2018

Ощадбанк реструктуризировал заемщикам 4 млрд грн долга в рамках упрощенной процедуры

Ощадбанк реструктуризировал заемщикам 4 млрд грн долга в рамках упрощенной процедуры

Ощадбанк (Киев) реструктуризировал заемщикам 4 млрд грн долга в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации", сообщил глава правления финучреждения Андрей Пышный.

"Мы - единственный государственный банк, воспользовавшийся механизмом реструктуризации в рамках закона "О финансовой реструктуризации". 4 млрд грн уже реструктуризировано, 8 млрд грн сейчас в роботе", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Как сообщается на веб-сайте административного секретариата при Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), который курирует систему финансовой реструктуризации, всего до настоящего времени подано шесть заявок на реструктуризацию обязательств перед Ощадбанком. В том числе 15 июля 2017 года заявку подали ООО "ВиДи Автосити" и ООО"ВиДи Автосити Кольцевая" (оба - Киевская обл.), 1 сентября - ООО "Компания "Нитеко" (Киев), 6 сентября – ООО "Марист-Трейд" (Мариуполь Донецкой обл.), 19 сентября – ООО "Торф Ленд Украина", 2 февраля 2018 года - ПАО "Укрвторчермет" (оба – Киев).

По данным секретариата, обязательства первых четырех заявителей были успешно реструктуризированы. Суммы обязательств, а также условия реструктуризации не уточняются.

Как сообщалось, принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности. Ключевым органом в процедуре досудебного урегулирования долгов бизнеса станет набсовет, который будет работать как координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.

Согласно закону, набсовет состоит из девяти человек: по одному представителю от Нацбанка, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и Министерства юстиции Украины, пять представителей объединений участников финансовых рынков, объединений представителей бизнеса, экспертов рынка, кандидатуры которых проходят обсуждения на заседании финкомитета.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (222,15 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ощадбанк настаивает на сотрудничестве с "Укрпоштой" в обеспечении населения финансовыми сервисами

Минфин планирует в ближайшие годы привлечь в Ощадбанк и Укрэксимбанк миноритарные инвестиции от МФО

Генпрокурор ждет экспертизы для подтверждения отсутствия нарушений ICU и Ощадбанка в деле о спецконфискации

Ощадбанк считает безосновательными обвинения по спецконфискации

Кабмин утвердил докапитализацию Ощадбанка на 5,75 млрд грн

Ощадбанк предоставил ViOil две кредитные линии на $66 млн

Минфин примет решение о докапитализации Ощадбанка и Укрэксимбанка после консультаций с НБУ

Украина подала заявку на получение новой макрофинансовой помощи от ЕС

Группа ЕИБ предоставила Ощадбанку гарантии на EUR50 млн для поддержки кредитования МСБ

Ощадбанк 16 и 17 декабря приостановит прием платежей через отделения

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в 2017 г. начала экспорт 357 новых товаров в ЕС

Фондовый рынок Украины в пятницу удержал положительную динамику

Гривня на межбанке в пятницу укрепилась до 26,975 грн/$1

"ДТЭК Энерго" в 2017 г. получило чистый убыток 2,9 млрд грн

ФГИ назначил своего представителя в ревкомиссию ЗАлКа на свое место в ней как юрлица

USAID поддерживает законопроект о финансовом омбудсмене

Минфин изучает необходимость докапитализации госбанков для реализации их обновленной стратегии

Заявления на участие в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ подали 46 человек

НБУ продолжает имплементацию риск-ориентированного подхода при осуществлении финансовых операций клиентов банков

Промпроизводство в Украине в январе-2018 выросло на 3,6% к январю-2017

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА