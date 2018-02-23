Экономика

18:21 23.02.2018

"ДТЭК Энерго" в 2017 г. получило чистый убыток 2,9 млрд грн

"ДТЭК Энерго" в 2017 г. получило чистый убыток 2,9 млрд грн

"ДТЭК Энерго" в 2017 году получило убыток 2,916 млрд грн.

Согласно неаудированной отчетности на сайте компании, ее выручка за прошлый год составила 140,973 млрд грн. Капитальные затраты за отчетный период составили 8,4 млрд грн.

В пресс-службе агентству "Интерфакс-Украина" пояснили, что ключевое влияние на итоговый финансовый результат 2017 года оказали потери активов в зоне АТО. Общий убыток от списания и обесценения активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ДТЭК завершил принудительный выкуп акций "Днипроэнерго" и "Захидэнерго"

Банковский сектор Украины завершил 2017г с убытком 24,4 млрд грн

ДТЭК в 2017 году снизил добычу угля на 11,3% и отпуск электроэнергии на 7,4%

Fitch подтвердило рейтинги "ДТЭК Энерго" на дефолтном уровне, ожидает завершения реструктуризации долгов

"ДТЭК Энерго" в январе увеличил поставки угля марки "Г" для ТЭС на 10%

Завод "Свет шахтера" поставил очистной комбайн для шахты ДТЭК Павлоградуголь

ДТЭК заявляет о нарушении "Центрэнерго" модели встречных поставок угля с декабря

"Центрэнерго" отказалось от закупок угля у ДТЭК

ДТЭК заказал у General Electric 26 ветротурбин

ДТЭК увеличил мощность "Захидэнерго" за счет строительства солнечной электростанции

ПОСЛЕДНЕЕ

Ощадбанк реструктуризировал заемщикам 4 млрд грн долга в рамках упрощенной процедуры

Украина в 2017 г. начала экспорт 357 новых товаров в ЕС

Фондовый рынок Украины в пятницу удержал положительную динамику

Гривня на межбанке в пятницу укрепилась до 26,975 грн/$1

ФГИ назначил своего представителя в ревкомиссию ЗАлКа на свое место в ней как юрлица

USAID поддерживает законопроект о финансовом омбудсмене

Минфин изучает необходимость докапитализации госбанков для реализации их обновленной стратегии

Заявления на участие в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ подали 46 человек

НБУ продолжает имплементацию риск-ориентированного подхода при осуществлении финансовых операций клиентов банков

Промпроизводство в Украине в январе-2018 выросло на 3,6% к январю-2017

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА