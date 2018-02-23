Экономика

15:56 23.02.2018

"Укрзализныця" отменила закупку 6 дизель-поездов

"Укрзализныця" отменила закупку 6 дизель-поездов

ЧАО "Укрзализныця" отменила объявленный 16 ноября 2017 года повторный тендер на закупку шести дизельных поездов для региональных пассажирских перевозок в трехвагонном составе с ожидаемой общей стоимостью 1,062 млрд грн (с НДС), в связи с невозможностью устранения возникших нарушений законодательства о госзакупках.

Согласно обнародованному на портале ProZorro протоколу заседания тендерного комитета, раскрытие тендерных предложений состоялось 23 февраля.

В протоколе указывается, что рассмотрение тендерных предложений на соответствие поданных предложений участников заявленным техническим требованиям должно было состояться в течение 20 рабочих дней, и этот вопрос неоднократно выносился на заседания.

"Однако в связи с отсутствием необходимого количества членов тендерного комитета его заседания признавались неправомочными, а заседания переносились", - отмечается в протоколе.

При этом, добавляется в документе, срок для рассмотрения предложений окончился 20 февраля, и, согласно законодательству, поскольку в установленный срок предложения не рассмотрены, принято решение об отмене тендера.

Заявки на участие в нем подали два украинских производителя подвижного состава – Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Полтавская обл.) и Харьковский вагоностроительный завод (ХВСЗ), а также зарегистрированная в Лондоне компания Burlesk Entertainment LLP, предлагавшая китайскую технику за 870 млн грн (без НДС), и неизвестное херсонское ООО "Торговый дом "Укрпромсвет" (основная деятельность – оптовая торговля мебелью, коврами и осветительными приборами).

Как сообщалось, первоначально заявки на участие в тендере принимались до 18 декабря 2017 года, аукцион был намечен на 23 января 2018 года. Однако затем срок был смещен из-за обжалования компанией Burlesk Entertainment условий тендера, и аукцион должен был состояться 28 февраля.

Срок поставки дизель-поездов был определен до 31 мая 2019 года, при этом поезда должны быть изготовлены в 2018-2019 годах.

В 2017 году аналогичный тендер был отменен "Укрзализныцей" в связи с тем, что обе поданные заявки – КВСЗ и ХВСЗ – были отклонены из-за несоответствия техническим условиям тендера.

До этого процедура сопровождалась жалобами потенциальных участников, в том числе на дискриминационные условия торгов и нарушения законодательства, были внесены ряд изменений в документацию.

"Укрзализныця" в текущем году запланировала объявить тендеры на закупку 11 дизель-поездов с началом поставки в 2018 году.

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