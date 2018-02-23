ЕБА выступает за оптимизацию процесса утверждения приказов о проведении клинисследований

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) отмечает систематическое нарушение сроков принятия приказов Министерства здравоохранения Украина об утверждении клинических исследований, настаивает на необходимости оптимизации процесса.

Согласно обращению ассоциации к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун, обнародованному на сайте ЕБА, такая ситуация наблюдается в течение трех лет.

В сообщении отмечается, что реальный срок утверждения Минздравом соответствующего приказа о проведении исследований в три-шесть раз превышает срок, установленный порядком клинических исследования лекарственных средств.

Международные компании, поставляющие препараты клинисследований, не могут своевременно приступить к их проведению, что негативно влияет на имидж Украины как страны для осуществления деятельности по клиническим исследованиям, отметили в ассоциации.

ЕБА предлагает внедрить электронное визирование приказов о проведении исследований, предусмотреть возможность их подписания заместителем министра, а также обеспечить их своевременную публикацию.

Ранее ассоциация выразила обеспокоенность сокращением количества международных клинических исследований лекарственных средств, которые проводятся в Украине. В частности, в 2014 году было зарегистрировано 188 таких исследований, в 2015-м – 144, в 2016-м – 135. В связи с сокращением ежегодно около 6 тыс. пациентов в Украине теряют возможность получить лечение