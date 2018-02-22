Экономика

14:55 22.02.2018

Омелян анонсировал создание тестовой площадки проекта Hyperloop в Днепре

Омелян анонсировал создание тестовой площадки проекта Hyperloop в Днепре

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о создании Центра транспортных инноваций и тестовой площадки для реализации проекта Hyperloop в Украине.

"Мы учреждаем Центр транспортных инноваций Hype.ua, который должен создать первую тестовую площадку в Днепре", - сказал министр инфраструктуры в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По его словам, к инициативе присоединились Национальная академия наук Украины (НАНУ), госконцерн "Укроборонпром", Каховский завод электросварочного оборудования и др.

"Пока еще нет окончательной модели, как будет функционировать Hyperloop One во всем мире. Поэтому мы рады, что присоединяемся к проекту на этом уровне", - отметил министр.

По его словам, уже в этом году министерство ожидает получения научной оценки проекта НАН, а в 2019 году намерено запустить тестовую площадку, то есть перейти ко второму этапу реализации проекта. После тестовой стадии министерство намерено начать строительство. При этом министр уточнил, что рассчитывает на частные инвестиции.

"Этот проект однозначно имеет смысл в Украине. Уверен, мы найдем инвесторов, готовых вложить средства в этот проект", - сказал он, заметив, что по предварительным подсчетам, сооружение такого транспорта обойдется в несколько раз дешевле высокоскоростных железнодорожных сообщений.

По словам О.Омеляна, рассматривается вариант как пассажирских, так и контейнерных перевозок.

Как уточнил глава "Укроборонпрома", по предварительным подсчётам, строительство инфраструктуры без подвижного состава обойдется более чем в $3 млрд.

Как сообщалось, 21 февраля на веб-сайте министерства появился анонс "Hyperloop в Украине" без уточнения подробностей, а на странице в соцсети Facebook В.Омелян коротко написал: "Really. Inception" (В самом деле. Начало).

Между тем Украина не значится среди стран, которые рассматривались для этого проекта. Ближайшей страной, которая могла бы быть в нем участником, является Польша.

Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 гг. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT.

Кроме того, на днях стало известно, что штат Махараштра (Индия) объявил о намерении построить Hyperloop между двумя городами и подписало историческое соглашение с Virgin Hyperloop One. Разработанный маршрут свяжет центральную Пуну, международный аэропорт Нави Мумбаи и Мумбаи.

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