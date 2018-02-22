Экономика

14:52 22.02.2018

HarvEast и Maisadour запускают пилотный проект по производству кукурузы

HarvEast и Maisadour запускают пилотный проект по производству кукурузы

Агрохолдинг HarvEast выделит в текущем году 50 га своих площадей под выращивание гибридной кукурузы, предоставляемой семеноводческой компанией Maisadour, сообщил генеральный директор холдинга Дмитрий Скорняков.

"Из всех орошаемых площадей: треть отведена подсолнечнику, 150 га под гибридной кукурузой, из них 50 га - предоставляемой Maisadour. Остальные орошаемые участки - под гибридизацию рапса, пшеницу, бобовые", - уточнил он в ходе подписания договоров о сотрудничестве Maisadour в Киеве в четверг.

Компании также сообщили о достижении договоренности о сотрудничестве по лицензионному договору, после двухлетних переговоров. Данное соглашение позволит HarvEast выращивать собственные гибриды на генетической базе французской компании.

HarvEast - сельскохозяйственный холдинг, основными направлениями деятельности которого является растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО "Мариупольский меткомбинат им. Ильича" (Донецкая обл.).

Акционерами HarvEast Holding являются группа "Систем кэпитал менеджмент" и группа "Смарт-холдинг".

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