Экономика

14:44 22.02.2018

HarvEast инвестирует $4 млн в семенной завод в Донецкой области

HarvEast инвестирует $4 млн в семенной завод в Донецкой области

Агрохолдинг HarvEast намерен вложить порядка $4 млн в семенной завод в Донецкой области, сообщил генеральный директор холдинга Дмитрий Скорняков.

"Порядка $3 млн понадобятся для запуска, еще $1 млн - на инфраструктуру", - уточнил он в ходе подписания договоров о сотрудничестве с семеноводческой компанией Maisadour в Киеве в четверг.

По словам гендиректора HarvEast, запуск завода планируется на август-2018, его мощность составит 8 тонн/час.

Предприятие будет ориентироваться на производство подсолнечника, бобовых (горох, чечевица), зерновых (пшеница, ячмень).

Кроме того, по словам Д.Скорнякова, HarvEast намерен в ближайшие годы инвестировать почти $6 млн в орошение, добавив, что площади под орошение для выращивания семян планируется расширить до 2,5 тыс. га.

"В этом году мы вводим почти 800 га орошения, в следующем планируем еще 1,5 га. Все это - на участке между Бердянском и Мариуполем", - уточнил он.

HarvEast - сельскохозяйственный холдинг, основными направлениями деятельности которого является растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО "Мариупольский меткомбинат им. Ильича" (Донецкая обл.).

Акционерами HarvEast Holding являются группа "Систем кэпитал менеджмент" и группа "Смарт-холдинг".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинский финтех-сектор оценивает объем необходимых инвестиций $40-75 млн

HarvEast и Maisadour запускают пилотный проект по производству кукурузы

Horizon Capital планирует вложить в Украину $100-200 млн за пять лет

Китай увеличил вложения в US Treasuries максимальными темпами за 7 лет

Geely затратит $5 млрд на выпуск автомобилей на новых источниках энергии

Украина намерена в 2018г израсходовать на дорожную отрасль около 50 млрд грн - Омелян

В Украине создадут систему по защите интересов инвесторов

Главы инвестбанков в Давосе отмечают возросший интерес бизнеса к США после налоговой реформы

"Нибулон" с начала 2018г инвестировал $6 млн в обновление парка сельхозтехники

ЕБРР в 2017г инвестировал в Украину EUR800 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Cadogan увеличила добычу нефти на 15,3% благодаря ремонту скважины "Блаж-1"

Boeing разместил бонды на $1,4 млрд, может направить средства на погашение долга и M&A

Кабмин отменил историко-градостроительное обоснование для застройщиков с 2019г

Днепропетровская область за три года сократила потребление газа на 13%

Министр инфраструктуры подтвердил факт переговоров с Ryanair

SEC призывает ограничить инсайдерские сделки на период внутреннего расследования кибератак

Проведение международного финаудита "Укроборонпрома" поспособствует углублению сотрудничества Украины с НАТО – член набсовета ГК от США Тетер

Омелян анонсировал создание тестовой площадки проекта Hyperloop в Днепре

Глава Совета НБУ выступает за усиление согласования монетарной политики центробанка с правительством

Сотрудничество Украины и Кувейта поможет в решении вопроса диверсификации поставок энергоносителей - Розенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА