HarvEast инвестирует $4 млн в семенной завод в Донецкой области

Агрохолдинг HarvEast намерен вложить порядка $4 млн в семенной завод в Донецкой области, сообщил генеральный директор холдинга Дмитрий Скорняков.

"Порядка $3 млн понадобятся для запуска, еще $1 млн - на инфраструктуру", - уточнил он в ходе подписания договоров о сотрудничестве с семеноводческой компанией Maisadour в Киеве в четверг.

По словам гендиректора HarvEast, запуск завода планируется на август-2018, его мощность составит 8 тонн/час.

Предприятие будет ориентироваться на производство подсолнечника, бобовых (горох, чечевица), зерновых (пшеница, ячмень).

Кроме того, по словам Д.Скорнякова, HarvEast намерен в ближайшие годы инвестировать почти $6 млн в орошение, добавив, что площади под орошение для выращивания семян планируется расширить до 2,5 тыс. га.

"В этом году мы вводим почти 800 га орошения, в следующем планируем еще 1,5 га. Все это - на участке между Бердянском и Мариуполем", - уточнил он.

HarvEast - сельскохозяйственный холдинг, основными направлениями деятельности которого является растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО "Мариупольский меткомбинат им. Ильича" (Донецкая обл.).

Акционерами HarvEast Holding являются группа "Систем кэпитал менеджмент" и группа "Смарт-холдинг".