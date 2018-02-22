Экономика

14:32 22.02.2018

Глава Совета НБУ выступает за усиление согласования монетарной политики центробанка с правительством

Глава Совета НБУ выступает за усиление согласования монетарной политики центробанка с правительством

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин считает необходимым усилить координацию действий центробанка по достижению инфляционных целей с Кабинетом министров.

"Принятая (центробанком – ИФ) еще в марте 2016 года "дорожная карта" по переходу к инфляционному таргетированию так и осталась документом только НБУ. Она не имела соответствующей имплементации во внутренних документах Кабмина как на уровне определения общей цели по инфляции, так и средств и инструментов ее достижения и шагов по созданию условий, необходимых для качественного функционирования режима инфляционного таргетирования", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В результате, отмечает Б.Данилишин, несмотря на некоторые положительные достижения Нацбанка, предпосылки для успешного функционирования режима инфляционного таргетирования все еще не созданы.

"Действительно, благодаря действиям НБУ усилена институциональная и инструментальная независимость центробанка, снижено фискальное доминирование, предприняты положительные шаги в усилении подотчетности и предсказуемости. Вместе с тем не выполнены ключевые задачи той же "дорожной карты", в первую очередь - обеспечение эффективной координации с Кабинетом министров при выработке общих целей по инфляции и реализации политики по их достижению", - объясняет свое видение глава Совета НБУ.

Кроме того, добавляет Б.Данилишин, практически ничего не сделано для улучшения механизма монетарной трансмиссии, особенно через каналы обменного курса, цен активов, кредитный канал.

"Самым слабым местом механизма монетарной трансмиссии НБУ является отсутствие реформирования и развития устойчивого валютного рынка. Как следствие, инструменты хеджирования валютных рисков неразвиты, значительно затянулась отмена административных ограничений, просмотр и либерализация валютного регулирования", - отметил он.

Соответственно, Б.Данилишин считает необходимым внести изменения в закон "О Национальном банке Украины", уточнив, что одним из руководящих органов центробанка, который разрабатывает основные принципы денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики, является Совет НБУ.

"То есть - уточняются полномочия Совета в части контроля средств и методов реализации денежно-кредитной политики, поскольку этот вопрос осталось без внимания любых контролирующих органов, в частности - Совета НБУ и Счетной палаты, однако имеет доминирующее влияние на результаты деятельности Нацбанка и, соответственно, расчеты с бюджетом", - отметил глава Совета НБУ.

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