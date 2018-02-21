Гройсман: на повышение пенсий военнослужащих в Пенсионном фонде предусмотрено 7 млрд грн

Повышение пенсий коснется 489 тыс. военнослужащих, на что в Пенсионном фонде в текущем году предусмотрено 7 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В марте-апреле военные пенсионеры уже получат эти деньги", - сказал он эфире телеканала "Интер" в среду вечером, отметив, что повышение охватит практически всех военных пенсионеров.

По его словам, дополнительных средств повышение пенсий не потребует, поскольку соответствующие средства уже предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда.

"Дополнительных средств не придется привлекать… Деньги есть. В рамках Пенсионного фонда будет совершен перерасчет", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим в среднем на 1,5 тыс. грн с 1 января 2018 года. Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, с 1 января 2020 года пенсии военнослужащим могут быть увеличены почти вдвое.