Кубив призывает АМКУ согласовать лицензионные условия на проведение лотерей до 23 февраля

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив настаивает на скорейшем утверждении правительством лицензионных условий ведения лотерейной деятельности и призвал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовать документ до 23 февраля.

"АМКУ стоит применить государственнический поход к этому вопросу", – цитирует пресс-служба МЭРТ С.Кубива.

По его словам, существующая формальная конкуренция на рынке защищает нелегальную работу двух операторов, которые пребывают под санкциями и выступают против принятия лицензионных условий.

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"Но эти условия заставят их платить налоги в госбюджет. Поэтому призываю – дайте конструктивные предложения, чтобы правительство могло принять лицензионные условия", – заявил первый вице-премьер.

На лотерейном рынке Украины в настоящее время работают три оператора – "М.С.Л", "Украинская национальная лотерея" (УНЛ) и "Патриот". При этом персональные экономические санкции за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе затронули двух из трех операторов – ООО "М.С.Л" и ЧАО "Патриот".

По данным Минфина, которые приводит МЭРТ, за 2017 один из двух указанных подсанкционных операторов собрал более 307 млн гривен ставок, заплатив 13 млн грн. налогов, второй – 0,4 млн грн ставок без уплаты налогов. "Оба пользуются пробелами в законе 2012 года и продолжают работать, даже несмотря на санкции Совета национальной безопасности и обороны", - подчеркнул С.Кубив.

Он отметил, что для полного урегулирования рынка азартных игр, в частности, лотерей, необходимо внести изменения в законодательство.

"Однако сейчас мы можем вместе наработать решение, которым начнем решать проблемы и обеспечим дополнительные средства в бюджет страны", - подчеркнул С.Кубив.

Согласно сообщению МЭРТ, по итогам расширенного совещания 16 февраля первый вице-премьер поручил Министерству финансов и Министерству юстиции до 20 февраля отработать проект лицензионных условий проведения лотерейной деятельности, а до 23 февраля согласовать его с Государственной регуляторной службой и АМКУ.

На скорейшем принятии лицензионных условий настаивает также министр финансов Александр Данилюк. "Это серьезно поменяет положение дел… Доходы от легализации этого бизнеса уже заложены в бюджете на этот год, и это есть в программе МВФ", - пояснил министр на брифинге в Киеве в среду.

Глава Минфина также отметил, что зарегистрированный в парламенте правительственный законопроект (№4663) о детенизации рынка азартных игр остается без внимания. "Многих устраивает статус-кво этого рынка, и никаких попыток ускорить процесс (принятия законопроекта – ИФ) я не наблюдаю. Как мы не продвигаем этот законопроект, он не идет", - добавил министр.

АМКУ намерен на заседании 22 февраля рассмотреть и утвердить отчет об исследовании состояния конкуренции на лотерейном рынке, согласно которому предлагаемые Министерством финансов лицензионные условия предусматривают допуск на рынок фактически лишь одного игрока – УНЛ. В числе дискриминационных требований комитет указал условие десятилетнего опыта работы на лотерейном рынке и предоставление преференций госбанкам.

Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что на совещании в правительстве 16 февраля С.Кубив раскритиковал позицию АМКУ и настаивал на незамедлительном утверждении лицензионных условий.

Ранее Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд. Бюджет на 2018 год предусматривает поступление 1,9 млрд грн за счет реализации лотерейных лицензий.

Бенефициаром УНЛ, согласно данным в госреестре, через Hong Kong Rui Bo Investment Limited является проживающий в Макао гражданин Великобритании Майкл Джон Фогго. Ему также принадлежит крупная украинская компания ООО "Софтлайн Груп Украина", которую СНБО в мае 2017 года также включил в санкционный список.

УНЛ в 2016 году увеличила чистый убыток в 3,5 раза – до 55,46 млн грн, а ее выручка выросла на 61,8% – до 409,38 млн грн.