Экономика

18:55 21.02.2018

Китай может потеснить США и стать лидером в сфере атомной энергетики в течение 20 лет

Китай может потеснить США и стать лидером в сфере атомной энергетики в течение 20 лет

Китай может утроить мощности в сфере атомной энергетики в течение следующих 20 лет, обойдя США и став крупнейшим мировым производителем ядерной энергии, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, выступая на конференции International Petroleum Week в Лондоне в среду, выразил опасения, что США и Европа недостаточно инвестируют в сферу ядерной энергетики, тогда как Китай рвется вперед, сообщает MarketWatch.

"Сегодня в процессе строительства находится порядка 60 атомных электростанций, и более трети из них расположены в Китае. Китай движется вперед, и в результате в скором времени мы увидим, что он обойдет США и станет "номером один" в сфере атомной энергетики в мире", - заявил Ф.Бироль.

По его словам, США оставались глобальным лидером в этой сфере с 60-х гг. Он отметил два тренда, представляющие собой угрозу для позиций США в атомной энергетике: очень незначительное расширение мощностей в этой сфере и отказ от увеличения сроков эксплуатации существующих мощностей.

Такая же ситуация характерна и для Европы, заявил Ф.Бироль. Во Франции, являющейся лидером в сфере атомной энергетики в регионе, выработка предприятий отрасли резко снизилась за последние годы.

"Если нынешние тенденции продолжатся, доля США в глобальном производстве атомной энергии сократится с нынешних 20% до 7%", - прогнозирует Ф.Бироль.

По оценкам МЭА, к 2040 году доля атомной энергетики в общей структуре энергообеспечения КНР составит 4% по сравнению с 2% в 2016 году.

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