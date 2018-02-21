Экономика

18:20 21.02.2018

Госпродпотребслужба планирует приостановить работу одного из ресторанов "Евразия"

Госпродпотребслужба планирует приостановить работу одного из ресторанов "Евразия"

Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в Киеве подготовило распоряжение о приостановке работы ресторана японской кухни "Евразия" на проспекте Победы, 84в.

Согласно информации пресс-службы ведомства, документ, согласно которому заведение общественного питания предписывают закрыть на 10 дней, представителям ресторана передадут 21 февраля.

Специалисты Госпродпотребслужбы также намерены обратиться в суд, чтобы продлить запрет на прием посетителей на более длительное время.

Как сообщалось, в период с 15 по 19 февраля госучреждение "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" зарегистрировало 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания, а именно – суши "Филадельфия".

В столичной Госпродпотребслужбе указали, что из эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши "Филадельфия".

В информации ведомства отмечается, что по состоянию на 19 февраля трое больных были госпитализированы в учреждения здравоохранения (двое больных в коммунальное заведение "Ирпенская центральная городская больница", один больной в Александровскую клиническую больницу Киева).

20 февраля специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве совместно с ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" начато проведение внепланового мероприятия (обследования) с отбором образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.

В Госпродпотребслужбе Киева отметили, что эпидемиологическое расследование случаев заболевания продолжается и пообещали, что о результатах внепланового мероприятия уведомят дополнительно.

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